En Mendoza una minera remata desde ropa hasta una camioneta

La empresa minera brasileña VALE, supo tener su proyecto en Potasio Río Colorado, ubicado en provincia de Mendoza. Mas, luego de un tiempo de trabajo sus dueños decidieron abandonar el lugar y diez años mas tarde, se decidió subastar distintos elementos que allí quedaron tras su cierre. En este tiempo se está subastando una importante cantidad de productos que fueron adquiridos oportunamente por la firma brasileña para trabajar en el lugar.

Entre los objetos de valor se encuentran: una camioneta 4x4, módulos, maquinarias de construcción y ropa. Además de elementos de seguridad –que ya no pueden utilizarse para tal fin-, entre otras cosas, son parte de los lotes que están disponibles en la subasta online. También subastan zapatos.

Foto: Gentileza narvaezbid

“Son bienes que fueron comprados a nuevos en su momento, pero nunca fueron utilizados. Y, por cuestiones de seguridad, muchos de ellos no pueden ser utilizados ya en perforaciones -por ejemplo- dentro del proyecto minero, aunque sí pueden ser adquiridos para uso particular, ya que no están en malas condiciones”, destacó la martillera a cargo de la subasta, María Manucha. “No estamos rematando cosas que no sirvan o estén destruidas, sino que son productos que no cuentan con las medidas de seguridad correspondientes para su uso en el proyecto, precisamente por todo el tiempo transcurrido”, agregó la martillera.