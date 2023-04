Lo buscaban por violencia de género y estaba en el baúl del auto

Un correntino fue denunciado por violencia de género. Según indican en la denuncia, el hombre habría atacado a su ex pareja con una trinchera y se escondió en el baúl de su auto para no ser encontrado durante el allanamiento. A pesar de ello, quedó detenido por efectivos policiales.



El hecho fue en la ciudad de Corrientes. Tras ser hallado, el hombre fue detenido. De acuerdo con la información policial, los efectivos policiales realizaron un allanamiento luego que una mujer denunciara que su ex pareja la atacó con una trincheta, provocándole cortes en sus manos.

En medio del operativo, los uniformados encontraron un automóvil en el garaje, al observar que el rodado se movía, descubrieron que el hombre se había ocultado en el baúl del vehículo. Por ello procedieron a la “detención de un hombre mayor de edad, que durante el procedimiento se ocultó en el baúl de un vehículo automotor que estaba en el garaje de la vivienda”.