Para demostrar que fue un femicidio, una fiscal simuló un ahorcamiento

Este último jueves se vivió un episodio más que sensible en un juicio cuando una fiscal, para demostrar que una mujer no se suicidó si no que fue víctima de un femicidio, simuló un ahorcamiento.

El hecho ocurrió en el juicio que se desarrollaba por la muerte de María Luján Alva, docente de 40 años, que falleció el 4 de agosto de 2019. Su pareja habría intentado hacer pasar esta muerte como un suicidio, pero todo apunta a un presunto femicidio, con golpes y por asfixia.

La fiscal de La Plata, Victoria Huergo, hizo una representación pedida por la defensa de Luis Alberto Villa Báez, acusado por el crimen. Los abogados de la defensa habían traído una viga con una soga, simulando ser el lugar donde la docente se quitó la vida. Pero frente a esta exposición, la fiscal hizo su propia reconstrucción de la escena de ahorcamiento, así que tomó la soga y trató de demostrar su teoría.

En un video que se viralizó se puede ver el momento que se viralizó en que la fiscal se puso una soga en el cuello y explicó su hipótesis en torno al crimen.

"Me llamó la atención la lesión en el cuello, porque no tenía características de que sea de un ahorcado como el que solemos ver. La persona medía 1,70 y pesaba 100 kilos. Cuanto más pesado es el cuerpo, más mascada y profunda es la lesión que queda en el cuello", resaltó Mauricio Andrés Ferrández, médico legista de la Policía Científica.

(Fuente: Crónica)