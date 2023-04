Karina "La Princesita" mostró su firme postura frente al Bullyng

La cantante de música tropical, aseguró que cuando fue novia del popular futbolista, Sergio “Kun“ Agüero, sufrió mucho. Ya que se sentía discriminada y afirma que fue durísima esa época, porque se sentía muy insegura.

En la entrevista que brindó a un medio nacional, Karina recordó su reencuentro con una de las compañeras que le hacía bullying, a través de diversas formas de violencia. Ella dijo: “Me pasó que me hablara por Facebook cuando empecé a cantar, la chica que me ahorcaba en el baño del colegio y me hacía bullying”. ´La Princesita´contó que su ex agresora la felicitó por su trabajo y en ese momento, ella aprovechó para decirle el mal recuerdo que tenía suyo. Karina le preguntó que vió en ella para dañarla y la mujer le dijo, que los chicos que le gustaban a ella gustaban de la cantante por linda y estudiosa:

“La verdad no lo entendí, pero al menos entendí que no tenía nada que estuviera mal yo”, expresó la intérprete en el programa “Agarrate Catalina”.

Mas allá de lo que sufrió siendo adolescente, ella indicó que continuó sintiendose discriminada. Esto sucedió en el mejor momento de su carrera, cuando inició su relación amorosa con el "Kun":

“La gente en base a las profesiones idealiza, suponían que como el Kun era futbolista y ganaba mucha plata, merecía otra pareja, no una persona como yo que venía de barrio… Imaginaban una modelo de 1,80 hiper flaca y no una mina normal como yo”, contó.

La intérprete sumó a sus dichos, que siempre utilizó sus experiencias de Bullyng para ayudar, porque cree que todos pasamos por cosas y no debemos naturalizarlas. Es necesario buscar la paz afirmó e ir a terapia si es necesario.

“Hablar de la depresión, de la angustia, de la ansiedad en los medios es importante porque visibiliza que hay que trabajar, hacer terapia y cuidarse”, concluyó la cantante.