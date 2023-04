¿Un crimen mafioso?: hallan un cuerpo flotando, con las manos atadas

Este sábado por la mañana se produjo un conmocionante hallazgo: el cuerpo sin vida de un hombre que tenía las manos atadas, en la zona del Río de La Plata.

Según informó diario Crónica todo comenzó cuando un hombre que buscaba metales a la vera de la Costanera de Quilmes, notó un cadáver con las manos atadas cerca de la orilla.

Rápidamente alertó a las autoridades, que llegaron hasta el lugar y confirmaron que la víctima era un hombre. Su hallazgo se produjo más precisamente al costado del río, sobre calle Costanera y Otamendi.

El cadáver estaba tirado boca abajo, con sus manos atadas a la altura de la cintura, con una soga. Su hora de la muerte data de hace por lo menos 24 horas, por lo que no estaba en avanzado estado de descomposición. A su vez, a simple vista parecería no tener lesiones de golpes, pero no se descarta que su muerte sea un crimen mafioso.

La fiscal que instruye la causa, junto a los peritos, revisó los bolsillos del short que tenía puesto y encontró que tenía un documento de identidad. La víctima fue identificada como Pablo Jorge Barrio, de 27 años, con domicilio en la localidad bonaerense de Claypole, añadieron los informantes. El cadáver estaba descalzo.

La causa está caratulada como "Causales de muerte". Se investiga si se trata de una muerte violenta y el cuerpo fue trasladado a la morgue policial para la correspondiente autopsia.

(Fuente: Crónica)