Un ex GH casi mata a su ex y fue herido de gravedad por la pareja de ella

Los ex participantes de Gran Hermano siguen el ojo de la tormenta con varios problemas, y no son de espectáculos sino de índole policial. Esta vez, uno de ellos resultó apuñalado luego de intentar agredir a su expareja. Este episodio sumó un forcejeo con el actual novio de la mujer y fue así como Eloy Ayrton Rivera, el ex hermanito, terminó apuñalado.

El ex participante del reallity Gran Hermano, Eloy Rivera, resultó herido en un hecho que ocurrió en Dorrego y Luis María Campos. Según indicó la joven agredida, ya había denunciado a Rivera por violencia de género, por lo que se le había dictado una perimetral.

De acuerdo con lo que consta en la denuncia, Rivera, se acercó a su ex en el momento en el que se encontraba con su nuevo novio y comenzó a amenazarla, mientras blandía un cuchillo.

Eloy Rivera

En ese momento, tomó intervención el actual novio de la joven agredida, de apellido Coronel, quien le arrebató el arma blanca y en el forcejeo terminó provocándole al influencer heridas en un hombro izquierdo, el sector derecho de la espalda.

Rivera quedó internado con consigna policial en el hospital Fernández. Cuando sea dado de alta, será detenido por la agresión y amenaza. Además, el actual novio de la víctima también quedó detenido por tentativa de homicidio.