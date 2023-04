Otra vez, una “viuda negra”: por un violento robo, se quedó sin los ahorros de su vida

En Rosario, un hombre terminó siendo víctima de una "viuda negra" y sus cómplices, quedándose sin los ahorros de toda su vida y artículos personales.

Según informó el diario Crónica, esta situación ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio La Delicia. El domingo Mariano, la víctima, se había reunido con "Jessica" y apodada "Luli" para merendar y dormir un poco. A ella la había conocido en un boliche hace más de 1 año y luego de intercambiar números y compartir tragos, comenzaron a reunirse.

Se habían visto una vez más en un café y perdieron el contacto, y para reencontrarse la invitó a la casa, a la que había llegado alrededor de las 14 del sábado.

“Tomamos unos mates, preparamos algo para comer y luego dormimos la siesta. Nos despertamos y me dijo que tenía ganas de tomar un fernet, así que fuimos a un supermercado a comprar algunas cosas y volvimos”, explicó.

La ladrona estaba de buen humor, nada parecía extraño, y en la noche empezó a notar un cambio de actitud. "Luli" miraba mucho el celular, y la notaba inquieta.

Pero cerca de las 23 cuando Mariano, la víctima, salió a sacar la basura, se desató la pesadilla. Fue abordado por delincuentes que lo ataron de pies y manos, le vendaron sus ojos y además uno de ellos estaba armado.

“Se llevaron mi celular, así que no tengo forma de contactarla. Instagram no uso y en Facebook no la tengo. Solo puedo aportar que tiene un tatuaje en la garganta y otro en el pómulo derecho”, detalló.

Entre todo el disgusto, a la víctima le robaron los ahorros de toda su vida, en pesos y dólares.

(Fuente: Crónica)