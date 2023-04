Una conocida periodista denunció que fue manoseada tras salir de trabajar

La periodista Agustina Vidal vivió un momento desagradable. Esto sucedió cuando salió de relatar un partido de fútbol este sábado. Según comentó en sus redes sociales, un hombre se acercó a pedirle una foto y aprovechó la situación para manosearla.

Ella estuvo trabajando en la Bombonerita para cubrir el encuentro entre Boca y Estudiantes de Buenos Aires por la octava fecha de la Primera División Femenina de Argentina. Pero algo paso al salir.

Su relato en las plataformas en las redes sociales indica: “Salí de relatar un partido y un tipo me pidió una foto. Le dije que sí. Él aprovechó el momento y me agarró todo el orto en el segundo que duró la foto. No sé cómo sentirme. Me quedé dura”.

Y yendo a relatar otro fingiendo demencia — Agustina Vidal uD83CuDF99?????? (@AgusVidal__) April 22, 2023

Además sumó: “Salí re feliz y ahora estoy llorando en el auto. Y yendo a relatar otro fingiendo demencia”. Al instantante, sus seguidores y otros usuarios se solidarizaron con ella. Incluso algunos le pidieron al club se responsabilice de encontrar al agresor para denunciarlo y que no vuelva a entrar al predio.