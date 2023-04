Peligra una escuela Campesina que alberga a estudiantes de la Región Cuyo

Se trata de la Escuela Campesina de Agroecología que funciona en Lavalle, Mendoza. Resulta ser que tres alumnos de la institución presentaron un amparo judicial, ya que el lugar está cerrado desde 2022. Los mismos denuncian que está siendo vulnerado su derecho a estudiar.

La escuela era cogestionada por una organización llamada "Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra" y la Dirección General de Escuelas de Mendoza. Su educación estaba dirigida a jovenes y adultos.

En diciembre del pasado año las autoridades ministeriales de educación mendocina, rescindieron de su convenio para el pago de los 25 maestros que trabajaban en el lugar antes mencionado. Por lo que luego de 11 años y la recepción de alumnos de la Región Cuyo, La escuela ubicada en el distrito Jocolí de la localidad de Lavalle, anunció su cierre.

Quienes tomaron esta decisión, aseguraron que las causas son un conjunto de irregularidades administrativas, entre ellas que no cumplían con la carga horaria estipulada para la modalidad, que no completaban en manera correcta. Además afirmaron, según el medio Unidiversidad, que no cargaban los datos correspondientes en el sistema de gestión y que las directoras no cumplían con los requisitos para el cargo.

Desde que se comunicó el cierre de la Escuela, los estudiantes sumados a los Unión Trabajadores Rurales sin Tierra, realizaron distintas acciones para visibilizar lo importante de este centro educativo tanto para ellos como para la comunidad de Jocolí. Sin embargo no recibieron una respuesta favorable por parte del Gobierno.