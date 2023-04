Cristina Fernandez contundente: "el acuerdo con el FMI es inflacionario"

Este jueves la vicepresidenta Cristina Fernandez dio una clase magistral en el Teatro Argentino de La Plata. El motivo de la charla fue el aniversario 20 de la victoria de Nestor Kirchner en la presidenciales del 2003. El tema de su discurso fue, "La Argentina circular: el FMI y su histórica receta de inflación y recesión".

En la primera parte de la charla que tuvo una duración total de más de una hora, habló sobre el plan de convertibilidad en los años 90. Sostuvo que un "peladito de ojos claros" impuso ese plan y que otro, "de ojos claros, pero con pelo", intenta implementar algo similar con la propuesta de la dolarización de la economía. Si bien no quiso hacer referencia a quienes se referií, fue un claro tiro por elevación a Domingo Cavallo, ministro de economía de Menem y Javier Milei, candidato a presidente en las próximas elecciones presidenciales de agosto y octubre.

En otro segmento de la exposición, explicó porque entiende que el actual acuerdo del FMI es "inflacionario". Mostró una placa comparativa de como fue el crecimiento de la inflación desde que Mauricio Macri firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando era presidente de la Nación. Además dijo que sobre el aumento mes a mes de los precios no es por el "gasto fiscal", al que denominó como "caballito de batalla" de la oposición. Por último también explicó que Argentina se deberá sentar nuevamente con el FMI para poder establecer nuevas condiciones porque las actuales son "imposibles" cumplirlas. Como ejemplo de que el actual acuerdo es inflacionario sostuvo que la corrida bancaria que hubo durante los últimos diez días respecto a la cotización del dólar "blue", "el BCRA no podía intervenir en el mercado porque en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no se le permite".

Por último hubo un apartado para los empresarios de los cuales opinó que no están pagando lo que corresponde de impuesto a ganancias, en comparación a un trabajador. Además volvió a insistir en la explotación y manufacturación de recursos naturales como salida a la crisis. Con respecto a definiciones políticas sobre su futuro, CFK, no habló y cuando los asistentes cantaron "Cristina presidenta", ella insistió que "ya dijo que no participará".