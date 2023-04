Habló la esposa del chofer asesinado en Buenos Aires: "Me arrancaron la mitad de mi vida"

La esposa de Daniel Barrientos, el chofer asesinado hoy de un tiro en el pecho por delincuentes que asaltaron la unidad que conducía en la localidad de bonaerense Virrey del Pino, brindó un duro testimonio. “Para mí, (su esposo) era todo. A mí me arrancaron la mitad de la vida. Me sacaron las ganas de vivir”, expresó este lunes Andrea.

En medios televisivos nacionales, la viuda recordó que su marido estaba pronto a jubilarse, porque solo esperaban la respuesta de ANSES. Con su esposo querían viajar, comprar su casa, vivir lo que les quedaba de vida, poner un negocio, comentó Andrea. Agregó: “Teníamos el proyecto de irnos de Buenos Aires. Está muy complicado todo. No pudimos”..

Según comentó Andrea, Daniel -quien fue asesinado a los 65 años mientras cumplía funciones como colectivero.:

“Últimamente ya no quería ir a trabajar. Quería disfrutar de la vida y de la familia. Siempre me mandaba mensajes cuando llegaba. Hoy justamente fue lo mismo. Le dije que me llame cuando llegue para que no use el celular cuando iba manejando, y no me contestó más”, dijo la mujer, y siguió: “Le mandé un par de mensajes y ya no me respondió. Todos los recorridos él me iba diciendo”- expresó la esposa.