Impactante video: caminaba con su madre y fue brutalmente atacado por un pitbull

En las últimas horas se hizo viral el ataque que sufrió un joven por parte de un perro pitbull cuando caminaba con su mamá por las calles de la ciudad de Bahía Blanca.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde. Fermín, de 19 años, paseaba con su mamá por el barrio Villa del Sur cuando el perro de una vecina lo atacó brutalmente al escaparse de su casa.

Según dijo el joven en diálogo con el medio LU2, "iba caminando por la calle y salió un perro corriendo de esa casa, justo pasaba con mi mamá y nos vio a nosotros y nos atacó. Primero me mordió el brazo, me tiró al piso, después me agarró el estómago, me quiso morder la cara, no pudo porque le puse el brazo al medio, vino un hombre y le puso un palo en la cara”.

Tras el brutal ataque, que fue registrado en video, el joven fue trasladado en un auto particular hasta el Hospital Penna. Tuvo lesiones en su brazo izquierdo, el abdomen y cabeza.

"Tengo dos semanas de reposo, con antibióticos por la herida en el brazo y la herida del abdomen en un mes estará cicatrizada", contó.

El momento del ataque fue filmado por una vecina, quien ya fue víctima del mismo animal y como era de esperarse, se hizo viral. En las imágenes se observan a los vecinos que tratan de sacar encima el pitbull del joven con palazos y golpes hasta que logran liberarlo.

La víctima del ataque no descartó iniciar acciones legales contra la propietaria del pitbull.

(Fuente: Crónica)