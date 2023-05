Thelma Fardin: “Estoy cansada pero no me van a quebrar”

Esta tarde se confirmó la absolución de Juan Darthés en la causa por abuso sexual que le había iniciado Thelma Fardin. En este marco, la propia actriz habló en conferencia de prensa y aseguró que "esto no termina acá".

La actriz cuestionó el fallo conocido más temprano y consideró que el Poder Judicial: "es el último bastión de un sistema patriarcal". Además, la joven indicó que en la Justicia brasileña: "solo el 1% de los casos por abusos sexual obtiene condena". Acompañada con sus abogados Carla Junqueira y Martín Arias Duval, mencionó que antes se refirieron a la absolución en términos legales, la actriz hizo un llamado a las víctimas de abuso sexual y violencia de género en general a que "no se adoctrinen" con un fallo de estas características.

Cabe recordar que Fardin, que había denunciado a Darthés por un presunto abuso sexual en 2009 cuando ambos se encontraban de gira con la obra Patito Feo en Nicaragua. A su vez, mencionó que Justicia como la de Brasil: "no tiene perspectiva de género". Del mismo modo, garantizó que el abuso sexual se probó, pero sin la penetración, ya que no se encontraron pruebas suficientes en este aspecto. A su vez, explicó que la Justicia decidió la prescripción del hecho porque ocurrió en 2009.

Consideró además que "el fallo en primera instancia de un juez no va a cambiar lo que hemos construido» en términos de relaciones entre varones y mujeres, y reforzó que «eso lo cambiamos como sociedad y no vamos a retroceder". Finalmente, la artista, que cuando ocurrió el presunto hecho de abuso sexual tenía 16 años, agradeció a todos los que la acompañaron desde su denuncia en 2018 y aunque reconoció que está cansada por la situación, manifestó que "esto no termina acá".