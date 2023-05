Un líder religioso evangélico vandalizó una imagen del Gauchito Gil

Los “santos paganos”, despiertan una gran devoción entre los creyentes. Por ello es que cuando se viralizaron las imágenes de dos personas destruyendo un santuario en Corrientes, despertó enorme repudio entre los fieles.

Un joven pastor evangélico y su compañero señalaron “Estamos acá para la gloria de Dios, venimos a derribar un altar, mira que grandote que es". Además manifestó: “Tienen ojos, pero no ven, tienen boca, pero no hablan, tienen oídos, pero no oyen, vamos a derribar en el nombre de Jesús”. Luego de ello comenzaron a destrozar la imagen del gaucho popular.

El recinto estaba repleto de imágenes utilizadas como ofrendas, pero en cuestión de instantes quedó completamente destrozado. Primero, atacaron el rostro de la figura religiosa característica de Corrientes y luego la retiraron de la cruz. En el suelo yacían los objetos que acompañaban al altar, al que muchos argentinos recurren para pedir milagros.

Pastor Ezequiel

El “Predicador Ezequiel”, en medios nacionales señaló que tiene fundamentos bíblicos. “Tengo varios videos haciendo eso, predico la palabra de Dios y tengo fundamentos bíblicos que hablar sobre la idolatría y lo que llega a ocasionar”, detalló en el medio TN. Además, señaló que la figura del Gauchito Gil es “una abominación ante los ojos de Dios. Si nosotros rompemos un altar estamos cortando en el ambiente espiritual, con accidentes, trabajos, muerte, ofrendas y sacrificio hechos a el diablo”, sostuvo.

Al viralizarse el video, los usuarios no demoraron en mostrar su indignación y molestia.