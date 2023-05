Conmoción: nene de 2 años buscaba caramelos y murió atropellado por una camioneta

La localidad de Luján se encuentra conmocionada con la muerte de un niño de 2 años que fue embestido por el conductor de una camioneta, que lo abandonó y se dio a la fuga. Aunque horas más tarde lo atraparon, fue liberado a las 48 horas y generando indignación en toda la comunidad.

Según informa el diario Crónica, el hecho ocurrió en el barrio Santa Marca del Luján. El pequeño de 2 años salió de su casa, buscando caramelos, detrás venía su madre y terminó siendo embestido por el conductor de una camioneta 4 x 4 que circulaba por allí, y no lo vio cruzar la calle.

Luego de embestirlo y darle muerte al menor, el conductor escapó del lugar. A las horas, lograron detenerlo y finalmente lo liberaron a las 48 horas de estar detenido.

El brutal accidente fue filmado por las cámaras de seguridad de la zona, donde se puede ver el momento en el que la camioneta pasa por encima del menor y rápidamente, aparece en imagen la madre del chico tratando de asistirlo, pero se constató que falleció en el acto luego de ser embestido

"Yo estaba parada enfrente de él. Me lo mató frente a mis ojo. El tipo lo impacto, me lo pisó como si fuera un perrito y nunca paró. Huyó. Me lo mató como si fuera un animal. Lo único que pido por mi hijo es justicia, que no vuelva a pasar esto", aseguró la madre de la víctima en una nota en exclusiva con Crónica HD.

Mirá el video:

(Fuente: Crónica)