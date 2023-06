Una jauría atacó ferozmente a una mujer mientras paseaba en bicicleta

En Neuquén hay conmoción por el ataque de una jauría a una mujer. La víctima fue mordida ferozmente por varios perros cuando paseaba en bicicleta por una zona de Villa La Angostura. Sufrió múltiples heridas y apenas podía respirar, según informó Diario Crónica.

La damnificada todavía internada en un hospital cercano a donde se produjo el ataque contó que en la comisaría no quisieron tomarle la denuncia. Sobre el ataque de la jauría comentó que vio a los perros, pero decidió seguir con su paseo. En ese momento los animales comenzaron a perseguirla tirándole tarascones hasta que finalmente la hicieron caer al suelo.

Caída al suelo comenzaron a morderla en diferentes partes del cuerpo hasta provocarle varias lesiones. Según su testimonio nadie se acercó a ayudarla y cuando quiso radicar la denuncia no se la quisieron tomar. ‘Quedé en el suelo durante unos cinco minutos y apenas podía respirar. Cuando finalmente logré recuperarme, me dirigí a la Comisaría para presentar una denuncia, pero no quisieron tomarla y me remitieron a Zoonosis. Sin embargo, el lugar estaba cerrado’, relató.