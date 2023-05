Estuvo un mes en coma, despertó y dijo que su novio la quiso matar

El pasado 28 de marzo, Sofía Tummo, de 22 años, cayó al vacío y sufrió graves heridas. Las circunstancias en las que sucedió el hecho eran poco claras y su novio aseguraba que la chica había querido suicidarse. Sin embargo, la joven recuperó el conocimiento y pudo contar lo que ocurrió.

Sofia en cuanto despertó del coma que la tuvo en la cama durante un mes, señaló que ella no intentó quitarse la vida sino que fue víctima de un intento de femicidio. En esta línea el joven de 23 años, quedó en la mira de la justicia por ser el presunto culpable de que la chica de 22 años haya caído y sufrido heridas de gravedad.

El día del incidente vecinos y peatones dieron aviso al 911, tras ver a la chica en el suelo. Ellos declararon que habían oído una discusión a los gritos con quien parecía ser su pareja. La víctima fue trasladada por una ambulancia del SAME al Hospital San Martín, donde permaneció en estado crítico internada. Hace pocos días la mujer recobró el conocimiento y pudo dar detalles de lo que sucedió esa noche.

La madre de la joven posteó un video en las redes sociales en reclamo de justicia. “Mientras mi hija peleaba por su vida, decían que se había tirado”, reclamó. “Ella tenía golpes en todo el cuerpo. Lemos, conocido como ‘ebrio’, la golpeó dentro del departamento. La agarró del cuello y la tiró por la ventana. Sofía se llegó a agarrar de un cable, pero él la miro y la dejó caer”, contó.

“No bajó ni a verla. Cuando bajó, se tomó un taxi diciendo que iba a buscar una ambulancia, demorando la atención médica de mi hija”, dijo. Y agregó: “decía ‘yo no fui, yo no fui’ y no bajó ni a verla. Cuando bajó, se tomó un taxi diciendo que iba a buscar una ambulancia, demorando la atención médica”.