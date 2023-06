La ex pareja de Lautaro Acosta lo denunció por violencia de género

Este miércoles se sumó una nueva denuncia por violencia de género en el fútbol argentino. Por segunda vez, el delantero de Lanús, Lautaro Acosta fue denunciando por hechos violentos y amenazas contra su ex pareja. La chica acudió a la Justicia, y además sacó a la luz lo que habría padecido durante todos los años que estuvo con el futbolista en un comunicado en redes sociales.

La mujer describió a detalle las situaciones de violencia que habría vivido a manos del jugador del Granate. Además, en sus historias publicó varias fotos de diversos golpes que el futbolista le habría propinado.

La causa quedó alojada en el Juzgado de Familia N°10 de Lomas de Zamora. Por eso, la presunta víctima pidió ayuda a través de las redes para solicitar una ‘medida cautelar’ urgente.

En una extensa publicación que realizó a través de su cuenta oficial de Instagram, Ludmila explicó que acudió a las redes sociales, porque ‘necesita hacerlo público’ para que su ex pareja y padre de su hijo, ‘pague por todo lo que hizo y se deje de manejar con tanta impunidad’, expresó.

‘Sufrí violencia física, psicológica y económica, de lo peor que se pueden imaginar. Tengo fotos y audios para demostrarlo. Le hice dos denuncias, una en 2019 y otra hace unos días’, contó en un duro descargo.

‘Siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar, me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca, ya tirada en el piso hecha bolita, una vez llego a amenazarme con una cuchilla blanca que teníamos en casa de carnicero y me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y pateaba’, comentó.