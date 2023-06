Luego del intento de magnicidio contra CFK, Sabag Montiel fue condenado a un año de prisión

Luego de meses de investigación, el juez del Tribunal Oral Federal (TOF) número 5 de San Martín, Héctor Sagretti, en el juicio realizado en la sede de ese tribunal, hasta el cual fueron trasladados ambos imputados en medio de un operativo de seguridad, decidió condenar a la "Banda de los Copitos", integrada por Brenda Uliarte y Fernando Sabag (imputados por el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner).

Cabe destacar que, fueron condenados, luego de que hallaran un DNI en el segundo allanamiento realizado el 07/09 último en el domicilio que quien le gatilló a CFK alquilaba en el partido bonaerense de San Martín, hasta el día de su detención, según trascendió en el juicio e informó el medio Clarín.

En este sentido, el fiscal del juicio, Carlos Cearras, pidió que ambos fueran condenados a un año y seis meses de prisión como coautores del delito de tenencia ilícita de un documento nacional de identidad auténtico o falso.

En su declaración, Sabag indicó. "El DNI lo encontré semanas antes de mi detención, estaba en el piso, solo. Lo encontré en Avenida de los Constituyentes y General Paz. Yo no ando por Palermo", dijo Sabag Montiel durante su indagatoria, en implícita referencia a que el dueño del documento había informado que lo perdió en 2018 en un recital en el Hipódromo de Palermo.

"Jamás se lo comenté a Uliarte, decidí buscar al dueño pero como en el documento no figuraba un domicilio se me dificultó y no sabía si usaba el mismo nombre en Facebook", explicó el imputado en otra parte de su indagatoria. Luego de ello, agregó a su declaración que "Es real que Brenda no tenía noción del documento. Ella no sabía las cosas que yo tenía en mi poder. No se lo comenté, lo quiero aclarar para dejarla afuera de esto", insistió Sabag Montiel.

Finalmente, negó que vivieran juntos, sostuvo que eran pareja hace unos meses y que ella se quedaba eventualmente a dormir pero aseguró que no compartían la vivienda de modo habitual.

Por otro lado, vale decir que la causa por el intento de magnicidio ocurrido el pasado 01/09 acaba de ser elevada a juicio oral por la jueza María Eugenia Capuchetti ante la resistencia de la querella de la Vicepresidente, que reclama por más medidas de prueba.