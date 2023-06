Amenazó a su ex: "Si mi hija le dice papá a otro, te voy a matar"

La tensión entre una joven de 19 años y su ex pareja escaló peligrosamente, cuando él intentó llevarse a su hija, pero ella se negó debido a que estaba alimentándola. Según consta en la denuncia, el hombre reaccionó con amenazas.

La mujer explicó que no llevaría a la hija de dos meses, ya que aún era amamantada y no era conveniente exponerla al frío y al traslado constante. Tal respuesta desató la furia de su ex pareja, quien, según la denuncia presentada por la madre de la bebé, la amenazó diciendo: “Te voy a quitar a mi hija, y si mi hija le dice papá a otro, te voy a matar a golpes; no me importa si denuncias o no, lo mismo me voy a enterar” amenazó.

El hecho fue cuando la mujer estaba en su casa del barrio Sur de la ciudad de Suncho Corral, departamento Juan Felipe Ibarra y recibió la visita de su exconcubino, quien estaba acompañado de su actual pareja.

La víctima presentó la denuncia en la Comisaría, manifestando su temor por su integridad física y su deseo de que su ex pareja no la moleste.