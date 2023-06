De terror: para robarle su camioneta, dispararon cinco veces

En las últimas horas un hombre fue víctima de un brutal asalto, donde motochorros trataron de robarle su camioneta cuando llegaba a la vivienda, y a punta de pistola hicieron disparos al aire.

Según informa el diario Minuto Uno, el hecho ocurrió cuando el conductor llegaba a la casa ubicada en la localidad de San Justo, en La Matanza el sábado por la noche. La víctima Patricio, abría una de las 3 cerraduras de la puerta del hogar cuando lo interceptaron motochorros.

En diálogo con Telefe explicó que "los vi venir, pasaron de largo y volvieron en contramano con el arma en la mano". En un video que tomaron las cámaras de vigilancia de la calle se observa como el joven empieza a correr por su vida y cae en medio del asfalto; pero un malviviente arremete contra él. “¡Pegale un tiro! ¡Pegale un tiro! ¡Levantalo, levantalo!”, se escucha gritar a uno de los delincuentes.

“Tranquilo, tranquilo, no tengo la chata, no tengo la llave”, le grita Patricio a uno de los delincuentes que lo apuntó con un arma, mientras el otro espera subido a la moto. “Dámela ya porque te pego un tiro, te tiro, dame la llave”, le exigió el ladrón mientras la víctima le entregó el celular y la billetera.

La violencia fue en alza. El ladrón disparó al aire 5 veces y comenzó a sonar la alarma que los propios vecinos activaron. "Volvieron a la puerta de mi casa, agarraron las llaves y abrieron la camioneta, pero no se la llevaron. Desde la esquina les grité que no me la saquen y fue en ese momento que me volvieron a apuntar y dispararon", relató el damnificado.

Los ladrones se dieron a la fuga, sin haber podido robar el vehículo.

(Fuente: Minuto Uno)