Horror: una mujer golpeó a su hija de 3 años para extorsionar a su ex

Un escalofriante caso de maltrato infantil sacudió a la provincia de La Rioja en los últimos días. Una mujer golpeó a su hija de tan solo 3 años durante una videollamada con el padre de la niña, exigiéndole más dinero.

El impactante episodio tuvo lugar en la ciudad de Sanagasta, y las imágenes estremecedoras se viralizaron luego de que el padre grabara la conversación. Con las pruebas en mano, Ricardo Romero, el progenitor de la pequeña, presentó una denuncia ante las autoridades judiciales, quienes le otorgaron la tenencia provisoria de la niña.

En declaraciones a medios locales, Romero reveló que las situaciones de violencia vienen ocurriendo desde hace tiempo. "Yo tenía un régimen de visitas y pagaba la cuota alimentaria establecida, pero cuando no le daba dinero extra, ella me impedía ver a mi hija", explicó al medio Multiplataforma Fénix.

Además, el padre señaló que había realizado denuncias previas por agresiones y obstrucción de contacto, pero que no habían tenido respuesta. Ante esta situación, decidió descargar una aplicación para grabar la pantalla de su teléfono. "Realicé una videollamada al teléfono de mi hija, ella estaba sentada, y mi ex pareja comenzó a insultarme y agredió a la niña", relató. "Fue angustiante, me generó mucha impotencia ver el video y no poder hacer nada al respecto", agregó.

Acto seguido, Romero acudió a la comisaría y presentó la denuncia correspondiente. La jueza a cargo del caso, la doctora Alicia Valdez, otorgó la tenencia provisoria al padre hasta que se emita una sentencia definitiva. "Estamos brindándole todo el amor que se merece", expresó el padre.

Sin embargo, Romero manifestó su temor de que la Justicia revierta la decisión y vuelva a otorgar la tenencia a la madre. "Tengo miedo de las represalias que pueda tomar si le devuelven la tenencia", explicó, revelando que en varias ocasiones la mujer amenazó con mudarse a otra provincia.

El caso se encuentra ahora en manos de la doctora Alicia Valdez, quien ha ordenado que la niña sea apartada de su madre debido al delito de maltrato infantil. Las autoridades judiciales continúan investigando el caso para garantizar la seguridad y el bienestar de la menor.