¡$51 millones en el Quini 6!: la insólita forma que se enteró de haber ganado

En Entre Ríos, una mujer se enteró que su vida cambió por completo de una insólita manera. Fue a buscar su premio luego de haber jugado al Quini 6, pero nunca contó con que era un monto mucho mayor al que creía.

Según informa Minuto Uno, la afortunada ganó el sorteo especial del Quini 6 luego de haber hecho una jugada en la Agencia Lía de Crespo. Sorprendentemente no se presentó en el lugar hasta antes de que expirara el plazo para cobrar el premio.

La mujer, de quien no trascendió su identidad, le entregó las boletas ganadoras al agenciero y se dio cuenta que el premio no era de $51.000 si no de $51 millones. Decidieron cerrar las puertas del local y darle la impactante noticia y la emoción tomó por completo a la ganadora.

En total, 21 apuestas acertaron cinco cifras y se repartieron los 1500 millones de pesos en premios. Los números favorecidos de la modalidad del "Siempre Sale" del "Quini + 1.500 millones" fueron el 18 -17-26 -25 -31- 45. Cada apostador que realizó esa apuesta se adjudicó la suma de más de $71 millones, con cinco aciertos.

El premio es de $71.428.571, al que se le restan cerca de un 30%, en concepto de pagos de impuestos, retenciones y aranceles de transferencias.

(Fuente: Minuto Uno)