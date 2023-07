Habló el dueño de los dogos que mataron a la adolescente: 'pido disculpas a la familia'

Tras el trágico fallecimiento en Córdoba, de la adolescente de 15 años que fue brutalmente atacada por dos dogos, el dueño de los perros salió a pedir disculpas a la familia de la víctima. Sin embargo, se negó a profundizar en el tema, ya que no se encontraba en su hogar en el momento del incidente.

"Quiero pedir mil perdones a la familia, no fue mi intención", afirmó el hombre, conocido como "José", en un breve encuentro con los medios de comunicación. Los perros atacaron el domingo al mediodía a la joven de 15 años mientras paseaba a su perro en el barrio Estación Flores de Córdoba. La víctima fue trasladada en estado grave e inconsciente al Hospital de Urgencias Municipal, donde lamentablemente falleció en la madrugada.

El propietario de los perros aseguró que no puede brindar detalles sobre el incidente, ya que, según afirmó, no se encontraba en su casa cuando los animales escaparon y llevaron a cabo el feroz ataque. "No puedo decir nada porque no estuve allí. En otro momento hablaré, lo único que quiero decir es que pido mil perdones a la familia, no fue intencional desde esta casa", reiteró durante su entrevista con El Doce TV.

Luego de conocerse esta triste noticia, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba informó al mediodía que el dueño de los perros agresores ha sido imputado por los delitos de "homicidio culposo y lesiones culposas".

Según fuentes cercanas a la investigación, los dogos no solo atacaron a la adolescente, sino que también hirieron a un hombre de 40 años, quien se encuentra fuera de peligro. Las autoridades continúan recopilando información y evidencia para esclarecer completamente este lamentable suceso.