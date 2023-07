Rescataron a una nena que estuvo varios días abandonada en su casa

Una nena de cuatro años fue rescatada por efectivos de Gendarmería Nacional. Esto se dio luego de que ella permaneciera varios días sola en una precaria casa del barrio Tablada, en Rosario. De acuerdo con lo que dieron a conocer, su padre murió asesinado y se desconoce el paradero de la madre.

Los vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre la situación, y cuando los gendarmes se acercaron a la casa ubicada en Biedma al 100 bis, encontraron a la niña pero no lograron contactar a ningún adulto presente. Ante esta situación, se comunicaron con la Dirección de Niñez y el Ministerio Público de la Acusación para obtener la autorización necesaria y poder ingresar al domicilio. "Recibimos una denuncia de vecinos que aparentemente sabían que la niña estaba sola y le proporcionaban alimentos. Cuando esto sucedió, intervenimos de inmediato junto con Gendarmería para rescatar a la niña de esa vivienda", confirmó Patricia Chialvo, secretaria de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe.

Una vez que obtuvieron la autorización correspondiente, los rescatistas ingresaron a la vivienda y descubrieron que solo se encontraba la niña de cuatro años en un estado de abandono, además de un perro en estado de desnutrición. La niña fue puesta bajo el cuidado de la Dirección de Niñez, mientras que el perro fue entregado al grupo Corazones Callejeros.

Según el informe brindado por los gendarmes, la vivienda era sumamente precaria y no había alimentos. Aunque no pudieron determinar el tiempo que la niña estuvo en esa situación, la resguardaron bajo el cuidado de la Dirección de Niñez. La investigación está a cargo de la Unidad de Flagrancia de la fiscalía de Rosario, y hasta el momento no se ha logrado dar con familiares de la niña.

La secretaria Chialvo destacó que la niña "ha recibido atención en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y se encuentra en buen estado de salud". Existe la posibilidad de que una familia asuma la responsabilidad de cuidar a la niña a través del mecanismo de "familia ampliada".