Vecino descontrolado: se cansó del ruido y le disparó en la frente a un músico

Un violento episodio ocurrió en las últimas horas en la provincia de Corrientes. Un vecino furioso, cansado de los ruidos, le disparó a un músico cuando daba un show en la calle.

Según informó el diario Crónica, el hecho se conoció en las últimas horas aunque ocurrió el lunes, en el barrio Bañado Norte. Una banda de cumbia, llamada "Yeison y el after", realizaba un show en un cumpleaños de 15 que se desarrollaba en la calle.

Pero a los minutos de haber iniciado su actuación, un vecino, cansado por el ruido, tomó su rifle de aire comprimido y decidió dispararle al cantante de la banda.

En un vídeo, captado por uno de los presentes, se logra ver el momento en el que Esteban de Jesús Vallejos (33), sintió un fuerte dolor en su frente y detuvo el show musical.

En declaraciones al medio El Litoral, "pensé que era un bicho porque no sentí dolor, pero después vi que era todo sangre. Me empezó a sangrar la nariz y la cabeza. Estoy seguro de que fue con un rifle de aire comprimido por la fuerza que tuvo. Parece que a un vecino no le estaba gustando lo que estábamos haciendo y empezó a disparar".

La víctima luego de recibir el disparo tuvo que ser trasladado al Hospital Escuela, donde fue internado. En cuanto al agresor, no trascendió si fue detenido.

(Fuente: Crónica)