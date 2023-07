"El loco de la bicicleta", de terror: acosa y roba a las mujeres con un palo

En el sur de Gran Buenos Aires los vecinos, sobre todo las mujeres, están aterrorizados por "el loco de la bicicleta". El sujeto ataca en las paradas de colectivo, y allí desde acosa hasta roba y amenaza valiéndose de un palo.

Por ahora, la identidad del delincuente es incierta. Es conocido por sus víctimas por este apodo ya que en los ataques donde quedó filmado actuó valiéndose de ese vehículo.

En las imágenes donde quedó registrado los ataques, se observa el modus operandi del sospechoso y además escapa sin problemas tras la violencia ejercida. Pero más allá que dos hayan quedado registrados, no descarta que se atribuyan más.

En uno de ellos, se acerca hasta una parada de colectivos, ubicada en Guatambú y Yuca, donde habría manoseado a una mujer que esperaba el transporte público, y que pudo escapar. No obstante, fue perseguida por su acosador, que la amenazaba con un palo, según se ve en la secuencia de imágenes.

En el segundo registro fílmico, se ve como entra en acción contra una mujer mayor, a quien habría despojado de sus pertenencias en plena vía pública, ante la nula presencia de testigos que pudieran advertir la situación.

En sus ataques, siempre fueron de madrugada, cuando las mujeres estaban solas y no habían testigos. Como no ha podido aún ser identificado, y en consecuencia tampoco detenido, no descartan que ataque en cualquier momento.

(Fuente: Crónica)