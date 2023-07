Fue al hospital por un dolor y le encontraron una bala en la cabeza

Un hombre de 38 años llegó al Hospital San Martín de La Plata con un intenso dolor de cabeza y, para sorpresa de los médicos, descubrieron que tenía una bala alojada en su cabeza. Según relató la víctima, había sido atacado a golpes por dos ladrones mientras esperaba el colectivo en la parada. Tras perder el conocimiento, recuperó la conciencia y decidió buscar atención médica.

Los estudios revelaron la presencia de la bala en su cabeza, lo que dejó perplejo al personal de salud. Aunque el hombre recuerda poco sobre lo sucedido, mencionó que fue sorprendido por dos personas en la esquina de 60 y 147, quienes lo golpearon por la espalda y lo dejaron inconsciente. Al despertar, notó que le habían robado su bolso.

Milagrosamente, la bala no causó daños en estructuras óseas ni tejidos blandos y se encuentra en una zona que, en principio, no debería generar mayores problemas. Aunque su vida no corre peligro, los médicos evalúan la mejor manera de extraer la bala sin causarle daños adicionales.

La investigación está en curso y se revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los sospechosos. Por el momento, se desconoce su paradero. La comisaría 3° y la UFI N° 9 están a cargo del caso.

Mientras tanto, la víctima se encuentra en el hospital, siendo observada de cerca por el personal médico. Su recuperación continúa y se tomarán las medidas necesarias para extraer la bala de manera segura.