El estremecedor audio que envió del futbolista antes de quitarse la vida

Williams Alexander Tapón tenía 24 años. Él iba a ser detenido por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”. Su cuerpo fue encontrado en las vías del tren en Avellaneda.

Este joven, se hizo conocido en las últimas jornadas porque agredió brutalmente a un árbitro en un partido de fútbol amateur. Su hermana confirmó que se quitó la vida producto de la presión que sintió al viralizarse lo ocurrido y compartió el último audio que le envió a integrantes de su familia antes de tomar la trágica decisión.

“En el audio que me manda despidiéndose me dijo que cuide a nuestros hijos y me dijo prefiero que vean todo de una a que me vean todos los días sufriendo en la cárcel, y ahí lo hizo”, explicó Agustina, la mujer de Williams Alexander Tapón

¿Qué decía el audio?