Encontraron muerto a un joven de 14 años y creen que su amigo lo mató

El cuerpo de Joaquín Sperani, un adolescente de 14 años que se encontraba desaparecido desde el jueves en la ciudad de Laboulaye, en Córdoba, fue hallado sin vida el domingo en una casa abandonada. El cuerpo fue descubierto en una vivienda deshabitada ubicada en la calle Sarmiento 480, a unos 100 metros de la escuela a la que asistía el joven. La principal hipótesis que está investigando la policía local es que se trata de un homicidio, y el presunto autor sería un menor de edad que era amigo de la víctima.

Según informó el medio local Cadena 3, el adolescente desapareció el jueves 29 de junio alrededor de las 16:00 horas del colegio Ipem Nº 278 "Malvinas Argentinas". Fue en ese contexto que su familia denunció su desaparición. "Me pone nerviosa no saber nada de él, no puede haber desaparecido así de repente", había expresado Mariela Flores, madre de Joaquín.

Ese jueves, Joaquín debía asistir a la escuela, pero la preceptora de su curso confirmó que el joven no estaba en el aula al momento de tomar asistencia. Un dato que generó confusión en ese momento fue que su bicicleta se encontraba en el patio de la escuela. Además, sus compañeros de clase no pudieron dar información precisa sobre si lo habían visto ese día o no.

A medida que pasaban las horas y Joaquín no aparecía ni se comunicaba con su familia, su madre presentó una denuncia por su desaparición el jueves por la noche.