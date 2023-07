Marcela Acuña habría confesado que ella ayudó a matar a Cecilia, los detalles

La causa que rodea la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski ha dado un giro sorprendente con una nueva carta escrita por Marcela Acuña, una de las acusadas en este caso que ha conmocionado al país. En el escrito dirigido a su esposo, el líder político Emerenciano Sena, Acuña parece admitir que encubrió el crimen de su exnuera y expresa temores por la vida de su hijo.

El texto, fechado el 14 de julio, fue publicado por el diario Norte y fue escrito desde la comisaría 6° del barrio Santa Inés, donde Marcela Acuña se encuentra detenida. Por otro lado, su esposo, Emerenciano Sena, está alojado en la seccional Tercera.

En la carta, ella se dirige a su esposo con remordimientos y disculpas, expresando sentir que le falló por encubrir a su hijo César, a quien acusa de estar detrás de la desaparición y posible muerte de Cecilia Strzyzowski.

“Ojalá pronto llegue tu libertad la mereces, yo no, yo lo cubrí a César, lo protegí, te oculté para no involucrarte y salió todo mal y mucha gente inocente está presa, empezando por vos. Esa carga también me mata por encubrir a mi hijo”, escribió Acuña en la carta. “Quizás Dios me escuche, y me bendiga o bien me haga ver la realidad, dejo en manos de él, hoy la prioridad es tu libertad. Te amo mucho, mucho“, cerró.