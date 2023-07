Murió en un accidente pero la familia cree dice que es un femicidio, las razones

“Si algún día me pasa algo, sabé que el que me mató fue él”, fue lo que dijo Yamila a su mamá hace poco tiempo. Esto fue en base a que su ex, Leonardo Díaz, la acosaba y amenazaba de muerte de manera constante.

Sin embargo, este lunes llegó el final de Yamila de 21 años. El hecho fue luego de que ella hubiera salido a un bar con sus amigos en Tafí Viejo, Tucumán. Díaz fue al lugar y empezó a molestarla, así que ella decidió ir a donde estaban sus hermanos. Cuando volvía a su casa, la interceptó y obligó a irse con él a los golpes. Ambos se fueron en moto y dos cuadras después chocaron contra un poste. Tal accidente tuvo como saldo la muerte de ella. En tanto él salió ileso.

Si bien, la causa fue caratulada como “muerte por accidente de tránsito”, la familia de Yamila pide justicia y el cambio a femicidio, ya que sospechan que el episodio fue intencional. Según el testimonio de Ismael, hermano de Yamila, “él la zamarreó y se la llevó de prepo”. De hecho, un hombre que estaba en la zona en el momento del accidente aseguró que “a él se lo veía que iba directo al poste, pero no le pasó nada”.

"A los veinte minutos un policía me dijo ‘el que mató a su hija ya está preso, la tiró de la moto’”, contó Sandra. Sin embargo, cuando llegó a la comisaría, le aseguraron que Yamila había sido víctima de un accidente de tránsito. Díaz estuvo detenido 24 horas y luego fue liberado. “Los fiscales determinaron que no había motivos para que él siguiera preso. Mientras yo velaba a mi hija, me enteraba que él estaba suelto”, se quejó Sandra.