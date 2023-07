Brutal: para robarle a una anciana, la golpearon salvajemente con un machete

En la localidad de Virrey del Pino hay conmoción por el brutal robo que tuvo como víctima a una anciana. Hasta ahora el delito no tiene personas detenidas y la mujer fue salvajemente golpeada.

Según informa el diario Minuto Uno, el hecho ocurrió en una vivienda de la mencionada localidad cuando Luisa, de 86 años, estaba descansando en su hogar. De repente 7 delincuentes entraron a la fuerza al hogar, con el dato de que tenía el dinero de un vehículo que había vendido.

La maniataron y golpearon salvajemente usando un machete. La torturaron durante una hora mientras revolvían todo y una hora después escaparon en dos autos.

"No me merezco esta crueldad, yo vivo acá desde el siglo pasado. Me conocen todos, pasar esto a mi edad es muy duro", contó Luisa en diálogo con C5N.

"No me lo esperaba. Me ataron las manos y los tobillos con una sábana y me pedían dinero que yo no tengo, soy una pobre jubilada", relató también, luego de ser atendida por los médicos. "Si gritaba, me tapaban la boca. Solo pensaba en mi familia", dijo la mujer.

Por el momento no hay personas detenidas por el brutal hecho.

(Fuente: Minuto Uno)