Indignante: manoseó a 2 hijas de mujer no vidente y luego las persiguió

Un caso indignante que involucró a dos niñas tuvo lugar en Buenos Aires. Un hombre que había abusado de dos hermanas, hijas de una mujer no vidente, en septiembre del 2022, el pasado lunes las persiguió por la calle, cuando salían de un encuentro de grupo de la Iglesia Cristiana, según informó Diario Crónica.

El último acoso ocurrió el pasado lunes, cuando este se movilizaba en una moto y a poca distancia de ellas. Sin embargo, la mamá de las víctimas contó que sus hijas de 8 y 11 ya fueron acosadas por este mismo sujeto en otras oportunidades. Incluso, después de que en septiembre del año pasado abusara de ellas, fue denunciado y llevado a la Justicia.

La madre preocupada señaló que ella no puede darles la mayor de seguridad a sus hijas, puesto que es no vidente. En ese sentido, la mujer indicó que cada vez que las niñas van al comercio o a las reuniones de la Iglesia Cristiana, ella no puede ir con ellas, dada su discapacidad.

El abuso que ocurrió en septiembre del año pasado, se dio cuando el hombre aprovechó la discapacidad de la madre de las chicas, para meterse en su habitación y acostándose en sus camas manosearlas. Luego, le pagó 100 pesos a la de 8 y 300 pesos a las de 11, con la condición de que no contaran nada a nadie.

Las niñas contaron a su madre lo que les había ocurrido y esta realizó la denuncia. Por lo que las víctimas recibieron contención psicológica, y le realizaron Cámara Gesell. Aunque la madre señaló que desconoce en que finalizó la investigación.

El hecho fue informado a las autoridades de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, quienes ordenaron que se concretara una serie de medidas procesales para resguardar a las menores.