Para tratar de abusarla, la golpeó salvajemente en la cabeza con una tenaza

En el sur del Gran Buenos Aires una joven fue brutalmente atacada cuando trataron de abusarla. La obligaron a ir a un terreno baldío y finalmente la golpearon con una tenaza en la cabeza.

Según informa el Diario Crónica, el hecho ocurrió cuando la víctima, Gabriela, de 28 años, caminaba en inmediaciones del predio del Colegio Santa Teresa del Niño Jesús, ubicado en Facundo Quiroga y Capitán Giachino. La joven se había bajado del colectivo y se disponía a ir a su casa luego de su jornada laboral.

Allí fue sorprendida por el atacante que, para tratar de abusarla, la llevó hasta un terreno baldío. Ella se resistió como pudo mientras el agresor la golpeó salvajemente en la cabeza con una tenaza. Luego escapó con su celular.

"Le pedí por favor que me dejara de pegar, me pegaba con odio, en la cabeza, en la cara o en las manos, cuando yo me trataba de cubrir, creo que fueron 7 u 8 veces en total", recordó la mujer, que estuvo internada en el Hospital Santamarina de Monte Grande, donde le hicieron 8 puntos en la cabeza por las heridas y le dieron el alta este martes por la noche.

"Estoy segura de que me quiso abusar, me quiso llevar dentro del predio, que es una zona de yoyos muy altos, pero no pudo, porque me resistí y grite", afirmó.

Noticias Relacionadas Embarazada apuñalada: la mujer fue atacada por un mochilero que quiso abusarla

(Fuente: Crónica)