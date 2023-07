Caso Cecilia Strzyzowski: la mamá de César Sena acusó a su hijo de ser el femicida

Este lunes, Marcela Acuña la dirigente social y madre de César Sena, acusó a su propio hijo de ser el responsable del crimen de Cecilia en una carta escrita desde la cárcel. A un mes de la desaparición y femicidio de la joven, Marcela, afirmó que ella y su pareja, Emerenciano Sena, son inocentes y que esta causa fue armada intencionalmente para perjudicarlos.

¿Por qué, si fue César (mi hijo) responsable, nos incriminan a nosotros? Creo que por muchos motivos, principalmente la grieta que vivimos como patria, nosotros somos parte de una generación nueva junto a Emerenciano. Hemos dado dignidad junto a un proyecto nacional y popular que nos permitió hacerlo, no solo a nosotros, sino a cientos de dirigentes que iniciaron, de alguna manera, marcándonos el camino de la autogestión. Y este hecho para el país que no queremos volver (2002) es imperdonable", indicó en su escrito la mamá del supuesto femicida.

Por el momento se supo que, la carta fue hecha de puño y letra por Acuña, aún no ha llegado a manos de la Justicia y fue distribuida por la hermana de la mujer antes mencionada. Además, medios nacionales dieron a conocer que, en ese escrito la mujer planteó interrogantes sobre por qué se los incrimina a ellos si su hijo es el responsable. Dijo también, que la acusación a ella y a su pareja, tienen un trasfondo político.

Para Acuña, ésta situación fue ´aprovechada´ por aquellos que desean perjudicar a Emerenciano Sena, Jorge Capitanich y su partido en un contexto electoral, donde los medios de comunicación y una ´justicia cuestionable´ se unieron en su contra. Y mencionó la ´condena social´ que afrontan por su relación familiar y su activismo político y social.

“Presos con Emerenciano siendo inocentes; con una causa armada desde el partido judicial y radicales. No hay que confundir, una cosa es el hecho del femicidio de Cecilia, repudiable desde todo punto de vista, y otra cosa es el querer inculparnos desde una fiscalía que sin pruebas nos tiene no solo encerrados, paseándonos como trofeos con esposas como delincuentes, sino que nos mete en una causa con una caratula que no se sostiene hacia nosotros con pruebas, solo con supuestos", expresó Marcela en su carta.

A su vez, la dirigente lamentó el ´uso del dolor ajeno´ para fines políticos y pide realismo en la sociedad respecto a la manipulación de los medios de comunicación´.