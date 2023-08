‘Mirá como llora la p…’: cayó un hombre que en 2019 abusó y torturó a su ex

Un hombre que esta denunciado de torturar a su ex pareja fue detenido y se encamina a ser juzgado. La víctima contó a detalle en la denuncia que la torturó con una picana, la abusó psicológica y físicamente. Y para reforzar su acusación presentó un video como prueba en el que se le escucha decir: ‘mirá como llora la p…’, según informó Diario Crónica.

La mujer contó que convivió con Brian Finochieto, con quien tuvo un hijo, y vivió una relación en donde sufrió diferentes casos de violencia de género. La víctima contó que sufrió violencia psicológica, sexual, económica y física. ‘Lo denuncié en el 2019, porque me amenazó con un cuchillo y decidí irme’, contó al medio antes citado.

Según recordó la joven, al principio, todo habría ocurrido en el interior de la vivienda donde vivió con su agresor, en el sur del Gran Buenos Aires. Sin embargo, la pesadilla continuó cuando ella se decidió a dejarlo.

‘Estando separados Brian me persiguió por todos lados, se aparecía cuando salía del trabajo, en la esquina de mí casa y hasta cuando fui a votar pidiéndome que vuelva con el’, indicó, aunque esos no serían los peores episodios que sufrió.

‘En el 2018 ya había intentado separarme después de que abusó, mientras me amenazada con una picana y me grababa. Ese video lo publiqué’, expresó, y agregó: ‘En septiembre del 2020 pase por su casa a buscar plata para el cumple de mí hijo y me encerró, me volvió a violar y no me dejaba salir, llegó mí hermano y me pude escapar’.

Carla temía por su vida, al verse amenazada por los acosos permanentes. Por eso recurrió a la Justicia en más de una oportunidad, en busca de poder vivir una vida tranquila, junto a su hijo, pero esto no ocurrió rápidamente.

‘Hice la denuncia, creída de que sería detenido en el instante, pero no fue así, espere 1059 días para que el sea detenido’, contó con angustia la desesperanzada víctima. Para luego añadir: ‘Hoy pido una condena ejemplar a la altura de mí lucha, no lo quiero volver en libertad, quiero la tenencia absoluta de mí hijo y tratamiento psicológico para el’

En la actualidad, fue detenido el 21 de julio, y la UFI 16 a cargo del caso solicitó la prisión preventiva y la elevación a juicio, para que sea juzgado. Ahora la decisión está en manos del Juzgado de Garantías 8, que deberá resolver el pedido durante los próximos días.

Días posteriores a su detención, Finochieto solicitó su excarcelación, aunque esta le fue denegada recientemente.