Córdoba: no descartan que haya más involucrados en la muerte de Joaquín Sperani

El abogado que representa a la familia de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años que fue asesinado a golpes presuntamente por un amigo y compañero de colegio de la misma edad en Laboulaye, Córdoba, dijo que no descartan la participación de otras personas en el crimen.

Raúl Frencia, el abogado que se convirtió en el representante legal de los padres de la víctima, Martín Sperani y Marcela Flores, afirmó que la investigación aún está en curso y que faltan elementos para concluir. Según la hipótesis de la familia de Joaquín, podría haber otras personas involucradas en el crimen.

Frencia expresó que no cree que haya habido un problema lo suficientemente grave como para que el otro adolescente actuara de la manera en que lo hizo. El presunto agresor de 14 años se encuentra en un instituto de menores en la ciudad de Córdoba.

Ambos adolescentes se conocían desde el jardín de infantes y solían visitarse en sus casas, al igual que sus padres. Había una relación de amistad y confianza entre ellos, por lo que lo sucedido fue algo inaudito para ambas familias.

El abogado señaló que el juez de Laboulaye mantiene el caso en secreto de sumario, por lo que desconoce las pruebas que se tienen hasta el momento. Aún no han recibido formalmente las conclusiones de la autopsia y se enteraron de los resultados a través de los medios de comunicación. Frencia planea solicitar medidas procesales, como el rastreo de las cámaras de seguridad de la zona, para determinar si los chicos ingresaron solos o acompañados a la vivienda abandonada donde se encontró el cuerpo de Joaquín.

Según consta en la causa, Joaquín desapareció el jueves pasado después de llegar a la escuela y dejar su bicicleta en el patio. Las cámaras de seguridad de la zona muestran a Joaquín caminando por la vereda de la escuela junto a su amigo y compañero de colegio, quien luego confesó ser el autor del crimen.

Los padres de Joaquín se preocuparon al no tener noticias de él después de clases, ya que el colegio no les informó que no había asistido. Presentaron una denuncia que dio inicio a la búsqueda.

Finalmente, el domingo, vecinos encontraron el cuerpo del adolescente en una vivienda abandonada a 100 metros de la escuela. El amigo de Joaquín fue detenido, pero no puede ser imputado por el crimen debido a su edad, ya que tiene 14 años y no es punible según la ley.

La autopsia reveló que Joaquín sufrió múltiples golpes en la cabeza que le causaron politraumatismo craneal y daño cerebral, lo que resultó en su muerte.

