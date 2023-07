Baleado en la cara, fingió su muerte y así consiguió sobrevivir

En Córdoba, un joven fue baleado en su cara y fingió su propia muerte para poder salvarse. El hecho ocurrió el último fin de semana y se conoció con más detalles recientemente.

De acuerdo al relato de la víctima de 27 años, este hecho ocurrió en Tanti. Sin darse cuenta rozó con su camioneta a otro vehículo y eso despertó la bronca del otro conductor que lo siguió por la ruta y le cruzó el auto.

"De la nada salís y te meten un tiro", lamentó el joven. "Se bajaron para apuntarme en la cabeza y uno me dice 'bajate o te mato'. Forcejeamos, tenía el arma apuntándome a la cabeza y en un momento sentí la explosión", dijo en un diálogo que mantuvo con El Doce TV.

“Nunca imaginé que me iban a disparar, metió la mano dentro de la camioneta y con la otra intentó abrir la puerta, le cerré la puerta e intenté doblarle el brazo y ahí sentí la explosión, me tiré hacia la derecha y me quedé ahí por las dudas me volvieran a disparar”, contó.

"Me tuve que hacer el muerto porque pensé que me iban a volver a disparar. Me tiré sobre el asiento, solo sentía calor en la cara, me chorreaba sangre", explicó. "Manejé unos 15 kilómetros con una mano en la cara y otra en el volante”, agregó .

Noticias Relacionadas Asesinaron a un joven e hirieron a otros dos al ser baleados en una plaza

Así logró llegar a que los médicos del Hospital Domingo Funes lo atendieron y pudo salvar su vida.

(Fuente: Minuto Uno)