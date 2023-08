Murió un hombre que fue detenido en la manifestación del Obelisco

Un manifestante murió esta tarde en el medio de un arresto que se produjo en una marcha en el obelisco. Según fuentes policiales, el hombre y tres personas más, intentaban prender fuego una urna cuando fueron reducidos por la policía. En ese mismo instante, la víctima se descompensó y comenzó a recibir maniobras de RCP en el lugar, para luego ser trasladado al Hospital de Ramos Mejías en donde se constató su deceso. Según voceros del Ministerio de Salud porteño, las causas de su fallecimiento se relacionan a un paro cardíaco producto de factores de riesgo. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial donde se le realizará la autopsia correspondiente.

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se encontraba en lugar de los incidentes y dijo al prensa: “Los compañeros estaban haciendo un acto contra la farsa electoral. Hubo represión policial. Un compañero quedó muy grave. Algunos dicen que los del SAME no lo lograron hacer reaccionar. Le hicieron RCP. La Policía dice que está yendo al Argerich pero no hay más información que esa. Parece que está muy grave. Se lo llevaron en estado de inconsciencia. Podría haber tenido un problema cardíaco”.

“Si falleció el compañero, sería gravísimo. Convocamos mañana a una movilización y le exigimos a la CGT un paro nacional. Es una barbaridad que alguien muera por pensar lo que piensa”, cerro Belliboni.