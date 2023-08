‘Yo escucho los Rolling Stone’, dijo Milei al ser consultado sobre Lali

Luego de que a nivel nacional Javier Milei se consagrara el precandidato más votado en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatoria, Lali Espósito dijo a través de las redes sociales: “Qué peligroso. Qué triste”. Ante esta declaración, y en contacto con Radio Rivadavia, Milei contestó que no sabe quién la artista local. ‘Yo escucho los Rolling Stone’, dijo “el León”.

En una entrevista radial, Jonatan Viale le consultó si estaba al tanto del comentario de Lali, quién dijo que no la conocía. Ante la negativa de Milei, Viale continuó indagando: “¿Cómo no sabés quién es Lali Espósito? Es una artista muy importante. Es una cantante, actriz. ¿En serio no sabés?”.

Ante las insistentes preguntas y siendo bastante fiel a su estilo polémico, el liberal respondió irónicamente. Dijo: “Yo escucho los Rolling Stones. Escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”.