El peor vecino: puso cámaras por robos recurrentes y descubrió todo

Un residente del barrio porteño de Coghlan, quien vivía solo en su departamento, comenzó a notar que objetos desaparecían de su hogar sin signos de fuerza o violencia en sus accesos. Para abordar la situación, decidió instalar cámaras de seguridad que podía monitorear desde su teléfono móvil.

Mediante estas cámaras, descubrió que su vecino del primer piso había estado entrando a su departamento sin su conocimiento. Las imágenes revelaron que el ladrón había sustraído diversos objetos, desde un queso rallado en la heladera hasta adaptadores, alargues con enchufes e incluso la suma de $100.000 en efectivo.

La víctima, residente del departamento ubicado en Estomba al 3000, en Coghlan, se mudó recientemente al cuarto piso y no cambió la cerradura. El vecino del primer piso aprovechó esta situación para ingresar varias veces y cometer los robos.

El hombre relató su experiencia: "Hace un mes empecé a notar que faltan pequeñeces en mi casa. Pensé que me lo comí o que estaba loco porque no me acordaba. Un día me faltaron $100.000 de un cajón y ahí decidí poner las cámaras", contó a Telenoche.

Después de revisar las imágenes, se percató de que el rostro del ladrón le resultaba familiar. Tras consultar con otro vecino, descubrió que se trataba de su vecino del primer piso. Acto seguido, alertó a la Policía.

En un incidente, la cámara se activó debido al sensor de movimiento, lo que le permitió observar la situación en tiempo real. "Me parecía conocida su cara, pero no me acordaba que era del edificio. Me dijo otro vecino que era del primer piso", relató en una conversación con eltrece.

Si bien la Policía pudo identificar al delincuente y determinar que era el hijo de la propietaria del departamento, no lograron detenerlo a tiempo, ya que el ladrón se dio cuenta de la existencia de las cámaras y huyó del lugar, incluso dejando atrás a su perra.

Aunque las autoridades encontraron algunos de los objetos robados en el departamento del ladrón, incluyendo zapatillas de electricidad, alargues y queso, el dinero sustraído aún no ha sido recuperado.