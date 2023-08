Caso Cecilia: el padre de César Sena inició una huelga de hambre

Emerenciano Sena, el martes previo al traslado hacia la cárcel donde está alojado su hijo, inició una huelga de hambre. Este recurso, es algo común en lo que la prensa nacional llamó ‘clan Sena´, ya que su mujer Marcela Acuña también lo hizo a modo de protesta.

Sena será trasladado al Complejo Penitenciario Villa Barberán. Donde desde el 27 de junio pasado está alojado su hijo, el principal acusado por la muerte de Cecilia Strzyzowski. Esto se debe a la solicitud explícita del Equipo Fiscal Especial que trabaja en la causa. El dirigente social será ubicado en un sector diferente al de César Sena, para impedir el contacto padre e hijo.

Las causales del traslado tuvieron que ver con una cuestión de logística, según informaron medios nacionales este miércoles. "En las últimas horas, se informó acerca de la disponibilidad de un lugar en dicha unidad carcelaria y, como el Juzgado de Garantías N°2 ya confirmó la prisión preventiva, lo ideal es que estuviera alojado allí y no en una comisaría", detallaron fuentes ligadas al caso.

Y en esta ocasión, a diferencia de su mujer, que solía comunicarlo a través de cartas; la novedad de la huelga de hambre se dio a conocer a través de un audio que el líder piquetero hizo llegar desde su celda a su círculo íntimo.

La nota de voz dura poco más de un minuto y 20 segundos. Luego de presentarse con nombre y apellido, el dirigente social denuncia maltratos, asegura que está "incomunicado" y explica que va a comenzar una huelga de hambre, ya que desconoce los motivos por los que está detenido.

"No existe en la causa ni una sola prueba en mi contra. Estoy preso solo porque me llamo Emerenciano Sena e hice 500 casas gratis para los pobres. Creo que ese es mi delito más grande que cometí. Así que, a toda la Patria argentina le digo: 'En el Chaco puede llegar a morir un inocente que se llama Emerenciano Sena por hacer huelga de hambre pidiendo su libertad. Hasta la victoria siempre'".

De acuerdo a lo que afirmaron fuentes ligadas al caso, Sena no está incomunicado y goza de visitas, aunque no todas las que quisiera. Hace semanas que su defensa hace pedidos para que los fiscales lo autoricen a ver a su esposa, Marcela Acuña, "a los fines de afianzar lazos familiares y poder recibir contención, en estos difíciles momentos que vienen pasando ambos". Hasta el momento, al igual que con su hijo, las visitas entre ellos no fueron autorizadas.