Defendió a un joven con retraso madurativo de que lo lincharan y atacaron su casa

En Buenos Aires, una mujer salió en defensa de un vecino con retraso madurativo, que estaba siendo golpeado por un grupo de personas, pero sin poder lograr tranquilizar a los agresores tomaron represalias con ella: atacaron su casa a cascotazos.

"Lo primero que pensé es que le querían robar al chico que estaba corriendo, cuando lo vi, me di cuenta de que era un vecino conocido del barrio con retraso madurativo", contó Emiliana Casiraghi.

Según informó el diario Crónica, este domingo a la noche Emiliana estaba en su hogar cuando escuchó gritos que provenían de la calle, eran de un joven que estaba siendo agredido. Intercedió para que el ataque no fuera mayor, y los agresores le destrozaron su casa a "cascotazos". Gracias al rápido accionar de la policía que capturó a los acusados, la situación no pasó a mayores.

“Es una familia que vive a 10 cuadras de acá, que venden drogas y que todo el tiempo tiene problemas con los vecinos", explicó.

Los agresores acusaban al joven de intentar “tocar” a una nena en la plaza. La gente del barrio trató de explicar que tenía retraso madurativo.

"Traté de calmarlos, y de explicarles qué él quiere jugar, que tiene la mentalidad de un nene de 5 años, pero no entendieron nada, me cascotearon la casa y me rompieron todo", lamentó Emiliana.

La mujer también denunció amenazas por parte de los acusados y el momento de terror vivido, el mismo quedó registrado en la cámara de seguridad.

Para evitar nuevos incidentes pidió una medida cautelar, mientras la causa transmita en una fiscalía, con las pruebas presentadas, entre material fílmico y testimonios.



(Fuente: Crónica)