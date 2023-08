Los desafíos y consejos de un especialista sobre mercurio retrógrado

El 23 de agosto Mercurio el planeta que rige la mente, y las comunicaciones empieza la retrogradacion.

Si no leíste este tweet donde te aclaro cada detalle, después no me digas que tomaste malas decisiones sin saberlo.

Prepárate con las mejores herramientas.uD83DuDC47uD83CuDFFB https://t.co/CsrtlxOaTR