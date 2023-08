Hotel de terror: le robaron $150.000 de su valija a una turista

Lo que debían ser vacaciones o al menos un tiempo de descanso, terminó siendo una pesadilla para una turista que sufrió el robo de una gran suma de dinero en Salta.

Según informó el sitio Hola Salta, el hecho ocurrió en el Hotel Colonial, ubicado en la ciudad de Orán. Allí la turista mendocina se alojaba y sufrió el robo de $150 mil que estaban en el interior de su valija y el lunes en la noche hizo la denuncia.

De acuerdo a su relato, salió del hotel cerca de las 18 ese día, entregó al conserje la llave y cuando volvió después de cenar pidió la llave, entró a la habitación y encontró su valija abierta y revuelta. Ahí fue cuando notó el faltante de dinero.

Cuando personal policial se hizo presente en ese momento, no observaron daños en la puerta ni ventanas, solicitando las imágenes de las cámaras de seguridad internas que tiene el hotel.

"Hasta el momento, el Hotel no se hizo cargo de tan semejante acto, es una desilusión y hasta me enteré que no es el primer caso que sucede en este lugar", expresó la damnificada.

Por el momento no recuperaron su dinero y no habrían personas detenidas.

(Fuente: Hola Salta)