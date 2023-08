La contrataron para cuidar a un bebé y el pequeño se ahogó

El hecho sucedió en Tucumán, el 9 de junio, en un departamento ubicado en Barrio Norte,cuando una familia contrató a una niñera de 41 años y según los primeros testimonios, la mujer metió el menor el agua y lo dejó solo. Cuando volvió, el bebé estaba sumergido. Estuvo casi dos meses internado en terapia intensiva con graves lesiones cerebrales y finalmente perdió la vida el 29 de julio pasado.

El fallecimiento ocurrió, después de que el pequeño luchara por su vida durante 50 días precisamente. producto de las lesiones cerebrales severas que presentaba. La mujer de 41 años fue detenida, el mismo día del incidente.

Los padres de la víctima habían contratado a Graciela Margarita Parientes en febrero, para cuidar a su bebé mientras ellos estaban trabajando. La mujer fue recomendada, por un compañero de trabajo del papá del chico. Las reseñas eran positivas, por lo que parecía que no había nada de que preocuparse. Y según fuentes ligadas al caso, el único pedido que le hicieron fue que no bañaran al niño. Era algo que les gustaba hacerlo exclusivamente a ellos porque les daba más seguridad. Sin embargo, la cuidadora no hizo caso al pedido de los papás.

Recientemente, un vecino, testigo del hecho, relató que escuchó gritos y asistió a la niñera. Después, el portero llevó al bebé al hospital Néstor Kirchner. Allí lo atendieron tres médicos, quienes durante 18 minutos le hicieron tareas de reanimación porque vieron que no tenía signos vitales. Cuando lograron reanimarlo, lo derivaron al Hospital de Niños, donde le diagnosticaron lesiones cerebrales severas que serían irreversibles. No obstante, después de luchar por su vida durante 50 días, el chiquito murió.

Sobre la causa

Graciela, la niñera que está acusada del delito de “abandono de persona agravado”, dio diferentes versiones sobre lo que ocurrió aquel día. Primero, les dijo a los padres que dejó al pequeño en la bañadera y que se fue a orinar a otro baño de la casa.

La jueza Lorena Rocha resolvió dictar la prisión preventiva para la acusada por 20 días. La niñera está acusada de abandono agravado de persona.

No obstante, cuando llegó al hospital, aseguró que se dio vuelta para buscar un jabón y que en ese momento el pequeño se ahogó. “Ninguna de las dos son creíbles. Pase lo que pase, va a estar complicada. Queremos saber la verdad de lo que pasó”, señaló Olaizola.

El pasado lunes 19 la Justicia ordenó la prisión preventiva de la mujer: los argumentos fueron que había peligro de fuga y entorpecimiento en la investigación.

Hasta el momento, la acusada prefirió no declarar ante la jueza. “La observé muy fría en la audiencia para un hecho tan grave”, aseguró el letrado, y añadió que “ella sola tiene la verdad de lo que sucedió”, dijo la acusada según el medio TN.