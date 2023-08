Duras declaraciones: dijo que "congeló" a sus víctimas para que pudieran velarlos

En Olavarría no salen de su asombro. Un hombre asesinó a su pareja y al hijo de ella, los metió al freezer y luego se ahorcó. Con el paso de las horas, transcendieron detalles del caso y de las duras declaraciones que realizó el asesino a través de una carta. “Los congelé (a los cuerpos) para que los puedan velar”, dijo Marcelo Fabián Ene en la carta en la que detalló el crimen.

Desde La Nación dijeron que la carta dice en algunos fragmentos, las siguientes frases: “Yo sé que no se justifica lo que hice. Fue una reacción de la cual me arrepiento”. Al hacer referencia a que recibía malos tratos de parte de la mujer, dijo que estaba “cansado” de llegar del trabajo y tener que hacer las cosas de la casa como “cocinar”, “lavar los platos” o hacer “los mandados”.

“Yo era una mucama acá” y “me llenó los huevos” son otras de las frases de la carta del homicida. Por otro lado , la carta ice: “Era algo insoportable y estresante llegar todos los días de trabajar y problemas tras problemas y yo no hacía más nada que trabajar, cocinar y dormir”.

Sobre el día del crimen, confesó: “El jueves exploté”, “Solo me queda pedir perdón, pero el perdón no arregla lo que hice. No le digan a mi vieja, tírenme al arroyo y listo”, cierra la carta. Finalmente, en una posdata, explicó que decidió congelar los cuerpos de ambas víctimas en el freezer del domicilio para poder velarlos. La carta, al igual que la maza, está siendo analizada por agentes de la Policía Científica bonaerense.