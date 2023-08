Escena macabra: encontraron a una mujer y su hijo muertos en un freezer

Un trágico suceso tuvo lugar en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, donde un adolescente de 13 años y su madre fueron hallados sin vida en el interior de un freezer en su hogar. El terrible descubrimiento también incluyó el cuerpo sin vida de Fabián Marcelo Ene, de 38 años, pareja de la mujer fallecida, quien fue encontrado ahorcado en uno de los pasillos de la vivienda. Las autoridades sospechan que se trata de un doble homicidio seguido de un suicidio, según informaron fuentes de la investigación a Infobae.

El trágico hallazgo de los cuerpos de María Sandra Aguer (52), Thiago Contreras (13) y Fabián Marcelo Ene (38) tuvo lugar en una residencia de la calle Lisandro de la Torre, en el barrio Carlos Pellegrini. Hasta el anochecer, tanto la fiscal del caso Paula Serrano, de la UFI N°4 del departamento judicial de Olavarría, como la Policía Científica continuaban trabajando en el lugar.

Las primeras informaciones revelaron que el adolescente asesinado no era hijo del hombre que se quitó la vida. El padre del joven fue notificado por las autoridades mientras recibía apoyo psicológico, al igual que las otras dos hijas de María Sandra.

Según se ha podido reconstruir, el suceso comenzó a develarse cuando las hermanas de Thiago, quienes no vivían con él, presentaron una denuncia policial al no poder contactarlo. No respondía a sus mensajes y además, no había asistido a la escuela Técnica N°2 desde el martes anterior. Incluso, el centro educativo también intentó comunicarse sin éxito.

Al llegar al domicilio, los agentes de la Comisaría N°2 de Olavarría no obtuvieron respuesta tras tocar la puerta, por lo que decidieron ingresar por una ventana. Fue entonces cuando se encontraron con la trágica escena.

En el presente, los peritos de la Policía Científica estaban recolectando evidencia en el lugar, a la espera del traslado de los cuerpos a la morgue judicial para las respectivas autopsias y para determinar el momento del fallecimiento.

Fuentes judiciales revelaron que el presunto agresor no tenía antecedentes por violencia ni cargos penales. No obstante, en enero de 2023, la mujer lo denunció luego de un altercado en el juzgado de familia de Olavarría. Una de las teorías que barajan los investigadores es que el hombre habría asesinado a su pareja y al hijo de ella, escondiendo los cuerpos en el freezer antes de quitarse la vida..