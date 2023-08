Una embarazada paseaba junto a su nene de 5 años y un dogo de burdeos la atacó

En Córdoba, una mujer embarazada fue atacada por un dogo de Burdeos en el barrio privado Manantiales II, cuando paseaba junto a su nene de cinco años. El dueño del perro quedó imputado por lesiones culposas.

“Si el perro lo agarraba a mi hijo hoy estaríamos hablando de una tragedia”, dijo el esposo de la mujer atacada.

Por su parte, la pareja de la víctima, llamado Marcos, denunció que no saben si el animal está vacunado lo que les genera mayor preocupación por el estado gestante que la joven atraviesa. Según él contó al medio 'El Doce', su mujer sufrió heridas superficiales en el antebrazo y la cadera. Y aseguró además que, la chica no recibió la vacuna triple viral que se usa de manera preventiva en estos casos. Y los médicos decidieron tampoco realizarle radiografías para descartar otro tipo de lesión.

Según denunció Marcos, los dueños del perro se negaron a mostrarle el carnet de vacunación del animal. “Fui hasta su casa y me trataron muy mal. Tuve que llamar a la Policía pero tampoco le mostraron el carnet a ellos”, indicó la pareja de la mamá herida. Y sumó. “Los dueños no se hicieron cargo de nada, no asistieron a mi pareja, la dejaron caminar sola tres cuadras chorreando sangre y gritando. No les importó que ella estuviera embarazada”, afirmó.

Por otro lado, el hombre denunció que los dueños de la mascota no cumplen con los requisitos para su tenencia. Debido que según la ordenanza Nº 13.321 de la Municipalidad de Córdoba, el dogo de Burdeos es una de las razas definidas como “potencialmente peligrosas”. También aseguró que, no es la primera vez que el animal anda libre por las calles y sus amos lo sacan a pasear sin bozal.